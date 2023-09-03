Врачи рассказали о состоянии актера Алексея Янина: «В реанимации»

Фото: www.globallookpress.com / Dariya Sidorina

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О выписке из больницы в ближайшие дни речи не идет.

Известие о преждевременных «похоронах» Алексея Янина наделало немало шуму в прессе. Первой опровергнуть новость об уходе близкого человека поздним вечером 2 сентября поспешила жена актера Дарья Клюшникова. Журналистам она рассказала, что актер, переживший в 2015 году инсульт, жив и находится в больнице под наблюдением врачей.

Теперь на связь вышли сами медики. В столичном НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского РИА Новости рассказали о состоянии знаменитого пациента. По словам врачей, Янина госпитализировали в реанимацию неврологии в тяжелом состоянии.

«В реанимации неврологии он находится, состояние тяжелое», — заявил собеседник агентства.

О выписке в ближайшие дни речи не идет. Сроки нахождения Янина в больнице также не обговариваются.

Ранее 5-tv.ru писал, что супруга Алексея Янина заявила об обмане телефонных террористов.