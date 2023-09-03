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Игнорирование очевидных «звоночков» может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. На что обращать внимание?

Хирург и онкоуролог Марк Гадзиян объяснил, какие симптомы указывают на высокие риски мгновенной смерти. Своевременное обращение ко врачу способно спасти пациенту жизнь.

Главным «тревожным звоночком» доктор назвал тромбообразование. По его словам, проблемы с кровообращением появляются на фоне коронавируса и могут привести к самым необратимым последствиям вплоть до смертельного исхода.

Бежать к врачу нужно тем, кто не первый день испытывает «тревожное ощущение в груди». Пациенты с таким симптомом «умирают за секунды», предупреждает врач. Должны насторожить человека долгая диарея, утренний кашель, не прекращающийся неделями, и сильные головные боли. Все эти симптомы могут указывать на серьезные нарушения естественных процессов в организме, предупредил он в своем Telegram-канале.

Чтобы предотвратить ранние проблемы со здоровьем, Гадзиян посоветовал приобрести полезную привычку. Перед сном, информирует доктор, нужно регулярно выпивать стакан воды. Благодаря этому удастся снизить риск наступления инсульта или инфаркта. У людей, которые принимают много жидкости, ниже вероятность нарушения работы сердца и почек, а также развития мочекаменной болезни.

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