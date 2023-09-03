«Совпало»: песню про 3 сентября мог исполнять не Шуфутинский

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Народный хит успел стать мемом и «оброс» символизмом.

Сегодня, 3 сентября, в России отмечают «Шуфутинов день». Так в народе окрестили третий по счету день осени, когда «горят костры рябин». Песня получила вторую популярность буквально несколько лет назад, а сегодня без нее не обходится ни один концерт Михаила Шуфутинского.

Однако мало кто знает, что шлягер мог достаться совсем другому артисту. Авторы текста и музыки, композиторы Игорь Крутой и Игорь Николаев писали песню «просто чтобы была». Судьбоносное знакомство с создателем «Новой волны» привело к тому, что Крутой предложил колоритному артисту пополнить репертуар новым треком. Тогда и представить никто не мог, что шлягер «выстрелит».

«Как только Игорь Крутой сыграл эту чудесную музыку, я мгновенно понял — это мое. Да и сам он мне сразу сказал: „Обязательно возьми эту песню и сделай ее"», — вспоминал Шуфутинский в одном из интервью.

После очередного прослушивания текст и музыка буквально захватили музыканта с головой. С тех пор «3 сентября» одна из любимых его песен.

«В песне огромные чувства, и музыка, и стихи — они очень такие хрупкие и емкие по смыслу. Они очень „разогревают“ внутри. Два человека талантливых, композитор и поэт, написали такую песню, а третий человек ее спел. Совпало. Я очень рад этому совпадению, надо, чтобы таких совпадений было как можно больше в жизни», — заявил он.

Примечательно, что именно 3 сентября на свет появился и внук Шуфутинского, Дмитрий. К тому моменту знаменитый дедушка уже три года распевал хит, озаглавленный датой его рождения.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Шуфутинский назвал песню «3 сентября» одной из главных в карьере.