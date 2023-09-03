«Искал всю жизнь»: ожидающий рождения второго малыша ST раскрыл главную мечту

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Что дает музыканту силы на новые свершения?

В конце августа рэпер ST (настоящее имя Александр Степанов — Прим.ред.) и его супруга Ассоль объявили, что ждут второго малыша. Супруги уже воспитывают дочь с необычным именем Эстель, но, как оказалось, музыкант всю жизнь мечтал о мальчике.

Спустя считанные дни после счастливого известия рэпер выступил с новым, откровенным признанием. В беседе с журналистами издания 7Дней.ru Степанов сознался, что с рождением дочки и вступлением в брак он стал на шаг ближе к своей главной мечте об идеальной семье и трех наследниках. Новость о беременности Ассоль и вовсе вознесла его на седьмое небо — настолько он был счастлив.

«У меня самая лучшая жена, я ее очень люблю и нашу дочку Эстель. Когда я встретил Ассоль, то сразу понял, что просто не могу, не имею права упустить женщину, которую искал всю жизнь. Она жила в Твери, куда я приехал и сказал, что надо готовиться к свадьбе. Ассоль тогда громко смеялась, но уже пять лет, как мы вместе», — обнажил душу он.

Ранее 5-tv.ru писал, что ST и Ассоль готовятся к рождению второго малыша. Пол ребенка супруги пока держат в тайне.