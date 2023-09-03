В Москве обокрали звезду «Не родись красивой» Юлию Рутберг

Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

Читайте нас в: Дзен Новости

По факту произошедшего проводится проверка.

Недобрым оказалось утро воскресенья для народной артистки РФ, звезды «Не родись красивой» Юлии Рутберг. Неизвестные украли из квартиры в центре Москвы 58-летней знаменитости драгоценности.

Как сообщил 5-tv.ru источник, воры взломали замок, а после проникновения в квартиру вынесли оттуда деньги и драгоценности.

С заявлением в полицию обратился сын Рутберг, 27-летний Григорий. Проводится проверка.

Бешеную популярность актрисе Юлии Рутберг подарила роль Кристины Воропаевой в сериале «Не родись красивой». И по сей день образ обаятельной и легкой на подъем блондинки преследует актрису в реальной жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщал о перипетиях личной жизни Рутберг с актером Александром Кузнецовым.