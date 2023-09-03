С трех выстрелов: российские мотострелки уничтожили блиндажи ВСУ у Соледара

Мотострелки разбили ближайшие к позициям ВС РФ блиндажи ВСУ у Соледара

Фото: © РИА Новости

Читайте нас в: Дзен Новости

ВС РФ продолжают громить противника.

Российские бойцы, действующие в составе Южного военного округа, укрепили свои позиции на донецком направлении, поразив блиндажи ВСУ в районе Соледара. С отчетом о проделанной работе поделился с РИА Новости разведчик 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота.

По его словам, чтобы поразить цель противника, стрелкам потребовалось всего несколько выстрелов. Слаженная работа расчетов БПЛА привела к уничтожению двух оборонительных конструкций.

«С трех выстрелов поражена цель — блиндаж противника, расстояние от противника на этих позициях метров 200 здесь до наших позиций», — объяснил собеседник агентства.

Немалой предпосылкой к успеху разведчик назвал техническую оснащенность российской армии. Только постоянная работа с тепловизором позволяет бойцам быстро считывать цель даже в условиях тумана или дыма.

«В тепловизор сразу видно вспышки и местоположение артиллерии. Оперативно передаем координаты и отрабатываем», — сообщил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал об укреплении позиций российских военных в районе Клещеевки в ДНР.