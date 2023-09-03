Зеленский сообщил о проходе еще двух судов через открытый Украиной коридор
Фото: AP / Ukraine's Infrastructure Ministry Press Office
Президент Незалежной не забыл снова потребовать «подарки» у своих западных союзников.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что еще два корабля прошли через временный коридор для торговых судов в Черном море. Об этом он рассказал на своей странице в X (бывшая Twitter).
«Еще два судна успешно прошли по нашему временному зерновому коридору», — написал лидер страны.
Но не обошлось без типичного попрошайничества со стороны президента страны.
«Мы призываем союзников поддержать наши усилия, предоставив больше систем противовоздушной обороны», — заявил Зеленский.
В пятницу Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины рассказало, что суда воспользовались открытым коридором в Черном море. С февраля 2022 года корабли стояли в портах Одесской области.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский пригрозил оставить Россию без кораблей из-за зернового коридора.