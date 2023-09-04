Дикие садоводства: какие участки будут считаться заброшенными с 1 сентября

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В этом году с началом осени вступают в силу несколько десятков изменений в законодательстве.

1 сентября — это не только старт учебного года, но и начало нового политического цикла и экономического планирования. Неслучайно именно на эту дату назначают начало действий многих нововведений. В этом году с 1 сентября вступают в силу несколько десятков изменений в законодательстве, вот подборка из парламентской газеты, даже если пробежать их просто «по заголовкам», уйдет немало времени.

Правительство готовит новую инициативу — изымать заброшенные дачи и огороды. Бесхозный участок — как лишай — стоит появиться одному пустырю, как и у соседей лезет сорняк, и безопасность хромает — заброшенные домики притягивают охотников за цветными металлами. Следом идут поджоги, погромы, разорения.

Даже в «золотом», если судить по ценам за сотку, Подмосковье есть такие «дикие садоводства». Но какой участок юридически считать заброшенным и будет ли компенсация при изъятии? Уточнил корреспондент «Известий» Игорь Капориков.