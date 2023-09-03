Президентство подходит к концу? Грозит ли Байдену импичмент

Фото, видео: www.globallookpress.com / Samuel Corum - Pool via CNP; 5-tv.ru

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Недовольство действиями американского лидера растет.

«Бай-бай, Байден» — это готовятся сказать республиканцы в американском конгрессе. Речь об импичменте действующему президенту. Об этом говорят в кулуарах, на это намекают республиканцы в многочисленных интервью. В конце концов, к этому призывает Дональд Трамп, который упрекает своих однопартийцев в нерешительности. И указывает — демократы со мной не церемонятся. И правда, против экс-президента возбуждено уже четыре уголовных дела.

Надо сказать, что республиканцы уже 14 раз пытались подойти к импичменту Байдену, но ни разу еще дело не дошло до процесса. Да и повод для недовольства не новый — это грязные делишки сына Джо Байдена — Хантера. Новых фактов не появилось, но это конгрессмены и хотят использовать как главный повод для начала слушаний — мол, Байден препятствует правосудию и покрывает своего непутевого сынка.

Но дело это скользкое — у республиканцев нет уверенного большинства в Конгрессе. И если они объявят об импичменте, но не наберут голосов, то это уже, в свою очередь, сыграет на руку Байдену. И тем, и другим, по большому счету все равно, были ли, собственно, преступления Хантера Байдена и его отца-покровителя. Политики озабочены тем, как извлечь выгоду из этого скандала. Такая демократия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, Белый дом готовится к возможному запуску импичмента Байдена.