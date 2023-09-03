Новый «Суперджет» взмыл в небо: что известно о его испытаниях

Фото, видео: © РИА Новости / пресс-служба ОАК; 5-tv.ru

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Первый полет прошел, можно сказать, в щадящем режиме.

Событие недели — новый «Суперджет» взмыл небо над родным заводом в Космомольске- на-Амуре. Первый полет прошел, можно сказать, в щадящем режиме — в воздухе 54 минуты, не забирались выше трех тысяч метров и не разгонялись быстрее 343 километров в час. Но в экстремальных нагрузках и не было нужды. Здесь важен сам факт — полетел, все системы работали штатно. И, тем не менее, экипаж встречали как героев.

Конечно, это скажем так, эмоции, первые впечатления, но это впечатления мастеров своего дела, людей посвятивших свою жизнь авиации. Все технические параметры полеты будут разбирать с особой скрупулезностью, и не один раз уже в условиях лаборатории — очень велика ответственность, нельзя ошибиться, при этом нельзя и тормозить процесс. Ведь в новом «Суперджете» поменяли все иностранные компоненты на отечественные.

Ну ладно, справедливости ради надо сказать, что конкретно у взлетевшего борта двигатели еще стоят старые русско-французские, но под импортозамещенный лайнер есть и новые моторы — ПД-8, они тоже проходят испытания и, уже следующий взлет, с ними. Пока и так испытывать есть что — заменено более 40 компонентов. Назову лишь главные — авионика была французская — вся электронная начинка, которая обеспечивает навигацию, связь, автопилот. Гидравлика — была американская — механизмы, которые управляют элеронами, закрылками, рулем высоты, шасси выпускают. Также заменены: система кондиционирования, система пожаротушения, даже вспомогательная силовая установка — по сути еще один мини-мотор в самом хвосте, который разглядеть можно только с такого ракурса.

Суперджет — своего рода символ эпохи. В нулевые он создавался как международный проект — железо наше, сборка наша, а до 70% компонентов — от партнеров. Тогда так виделась формула успеха. Хотя может без кооперации, без получения необходимого опыта — мы бы сейчас просто не взлетели.