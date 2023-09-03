Держим оборону: как сейчас выглядит освобожденный Артемовск

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Город целиком занят нашей армией, но вокруг — враги.

Сейчас трудно поверить в то, что в Твери, под Москвой, под Ленинградом, на Дону, на Волге, на Кавказе стояли нацисты. Сила, подмявшая всю континентальную Европу, и ведь тогда мы выстояли. Сейчас против российской армии вся технологическая мощь западного мира, который воюет руками украинцев. Натовская сила, экономические возможности, ресурсы — кажутся тоже очень страшными. Но ведь не гнемся.

Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев из русского Артемовска, который, как говорили, нельзя было взять, а мы — освободили и теперь обороняем от многочисленных атак.

Едем максимально быстро, потому что с одной стороны дороги виднеются позиции врага. При первой возможности оттуда стреляют миной или ракетой. В этот раз — пронесло. Артемовск целиком занят нашей армией, но вокруг — враги. Из этих развалин на краю города их видно в бинокль.

Позывной «Старый» — скоростной гранатометчик. Вместо положенных пяти секунд он успевает сделать выстрел за две. И, как подсчитали его товарищи, точно в цель попадают 98% снарядов.

Боец с позывным «Механик» — фронтовой Кулибин (а на гражданке — предприниматель) — демонстрирует нам модернизированное доработанное и улучшенное оружие.

А это уже так называемый ручной реактивный миномет. По сути — гибрид: гранатомет, который стреляет минами.

Звуки позиционных боев лишь немного стихают к ночи. Наблюдение продолжается. Снайпер рассказывает — смотреть всю ночь в прицел не приходится, здесь тоже задачу упрощают технологии. А после начинается «бодрое» утро канонадой и прилетом снаряда прямо под окно. А нашей съемочной группе приходится возвращаться домой под свист мин.