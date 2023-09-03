Потерявшая нос экс-супруга Аршавина впервые за долгое время появилась на публике

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

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Алису Казьмину заметили в частном колледже в центре Петербурга, где учится ее старшая дочь.

Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина, потерявшая из-за болезни нос, впервые за долгое время появилась на публике. Женщина привела на школьную линейку 1 сентября старшую дочь Алису. Кадры с мероприятия опубликовало издание KP.RU.

Наследница Казьминой отправилась в третий класс частного колледжа в центре Петербурга, где обучение стоит от 450 тысяч рублей в год. На торжественную линейку бывшая жена Аршавина привела и младшую дочь Есению, которая пойдет в школу в следующем году.

Во дворе колледжа Казьмина с дочками появились в последний момент. Женщина все время напряженно оглядывалась. Видимо, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание, Казьмина решила обойтись без торжественного наряда: на ней была белая рубашка, рваные джинсы и кеды. Прическу она тоже не делала, просто собрала волосы в хвост.

Впавший от болезни нос бывшая супруга футболиста уже не скрывала под маской. Она коротко поздоровалась с родителями одноклассников дочери, а затем склонилась над смартфоном, проведя так всю линейку. По окончании мероприятия Казьмина сфотографировала дочь Алису и поспешила покинуть территорию колледжа.

В июне экс-супруге Аршавина исполнился 41 год. Последние пару лет она ведет затворнический образ жизни и редко появляется на людях. После постановки страшного диагноза, фактически лишившись носа, она стала другим человеком, как внутренне, так и внешне.

Во всех интервью Казьмина обвиняла бывшую свекровь, которая, якобы, сделала все для того, чтобы превратить ее жизнь в настоящий ад. Она заявляла, что бывшие родственники хотели заразить ее ВИЧ-инфекцией через капельницы, поэтому у нее развалился носовой хрящ, и она оказалась изуродованной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бросивший жен и детей футболист Андрей Аршавин назвал себя хорошим другом.