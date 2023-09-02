Умер бывший постпред США при ООН Билл Ричардсон

Фото: REUTERS / Gus Ruelas

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Политику и дипломату было 75 лет.

Американский экс-политик и дипломат, бывший постоянный представитель США при ООН, Билл Ричардсон скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщает телеканал CNN.

Ричардсон также был известен тем, что занимался контактами с РФ по обмену заключенных в тюрьмах, а при администрации Билла Клинтона он занимал пост министра энергетики, позже стал губернатором штата Нью-Мексико.

Журналисты также сообщили о том, что Билл Ричардсон умер во сне у себя дома в штате Массачусетс.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умер солист Большого театра Максим Пастер.