Фото: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia

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В районе Купянска идут тяжелейшие бои.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе своего расхваленного контрнаступления не только не смогли атаковать позиции российских войск, но еще и продолжили терять контроль над своей линией обороны в Харьковской области, в данный момент в районе Купянска идут очень тяжелые бои. Об этом в своем личном блоге на платформе YouTube рассказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Эксперт сообщил, что все это время Зеленскому докладывали о масштабном провале наступления ВСУ, за последние три месяца Украине не удалось победить ни на одном участке фронта. Техника, которую поставляют страны Запада, оказалась сильно устаревшей, а тактика, разработанная специалистами НАТО, — неэффективной.

«Зеленский постоянно говорит, что идет наступление… Все это ложь. Постоянно говорят, что да уже победа, уже штурм, уже прорвали — каждый день вот все вот это», — заключил Соскин.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что российские средства ПВО перехватили два снаряда HIMARS и ракету HARM в зоне СВО.