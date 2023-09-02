Украина получит от Всемирного банка 232 миллиона долларов на ремонт жилья

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Деньги якобы пойдут на помощь 100 тысячам украинских семей.

Всемирный банк выделил Украине 232 миллиона долларов на экстренный ремонт жилья граждан. Об этом сообщается на сайте министерства реинтеграции страны.

Отмечается, что помощь получат более 100 тысяч семей. Планируется отремонтировать около 98 тысяч домов и восемь тысяч квартир в пяти регионах страны.

В конце августа украинский минфин сообщил, что госдолг страны за июль вырос на четыре миллиарда долларов, превысив 132 миллиарда. Также было указано, что внешний долг Украины составил 90,77 миллиарда долларов, а внутренний — 42,15 миллиарда долларов.

При этом советник президента Украины Олег Устенко в начале июля заявил, что Киев намерен успеть получить от Международного валютного фонда (МВФ) еще около одного миллиарда долларов до конца 2023 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МВФ, по мнению экономиста Александра Дудчака, вогнал Украину в долговую яму, из которой невозможно выбраться.