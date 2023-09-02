Власти Турции предупредили об угрозе наводнения в Анкаре
Фото: www.globallookpress.com /Altan Gocher
Ждать ли разрушительных последствий разгула стихии?
Турецкое Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) предупредило на своей странице в соцсетях жителей Анкары об угрозе стихийных бедствий во время будущих ливней.
Последствия стихийных бедствий могут быть самыми разнообразными. По мнению экспертов, сильные дожди угрожают не только молниями и перебоями в работе транспортного снабжения, но и наводнением.
Особенно сильные осадки ожидаются на юге и востоке столицы. Жителям Анкары были направлены SMS-сообщения с предупреждением об опасности.
«По данным управления метеорологии, в Анкаре ожидаются сильные дожди, необходимо быть осторожными с возможными наводнениями, паводками, молниями, перебоями в работе транспорта», —говорилось в посланиях.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировали в Турции.