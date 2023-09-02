Не предел: Костомаров после ампутаций готов начать карьеру мотивационного тренера

Фото: Феоктистов Дмитрий / ТАСС

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Спортсмен выступит на бизнес-форуме, где расскажет о том, как не сломаться после страшных событий в жизни.

Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову, который пережил в этом году трагедию, связанную со здоровьем, предложили работу тренером по мотивации.

Его первое выступление запланировано на конец ноября на бизнес-форуме «Грани личного бренда» в Москве. Предполагается, что фигурист расскажет не только о своей доблестной карьере, но и о борьбе за жизнь, которая продолжалась в столичной больнице 175 дней.

Костомаров попал в медучреждение в начале 2023 года сразу после новогодних праздников. Сперва ему диагностировали пневмонию, а в дальнейшем состояние стремительно ухудшалось. За время болезни он пережил кому, два инсульта, сепсис и некроз тканей. Из-за осложнений ему ампутировали пораженные стопы, голени, кисть одной руки и пальцы второй. Однако такие события не сломали дух спортсмена.

К слову, весь российский спорт в приятном удивлении от того, как Костомаров быстро восстанавливается. Легенда встречается с коллегами по фигурному катанию и выполняет физические упражнения. Недавно он опубликовал в Сеть видео, где он с широкой улыбкой на лице бегает на протезах. Также Костомаров участвует в ледовом шоу Ильи Авербуха «Письма любви».

Ранее 5-tv.ru писал, что Роман Костомаров будет участвовать в шоу в Сочи до 30 сентября.