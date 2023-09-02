Режиссер Ангелина назвала разносторонним и интеллигентным умершего актера Янина

Фото: www.globallookpress.com / Dariya Sidorina

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Известный артист скончался на 41-м году жизни от последствий тяжелой болезни.

Режиссер сериала «Дочки-матери» Кира Ангелина поделилась впечатлениями от знакомства с актером Алексеем Яниным, о смерти которого стало известно сегодня.

Кинодеятель назвала Янина разносторонним и очень работоспособным артистом, полностью отдававшимся профессии.

«С Лешей я познакомилась еще на сериале „Студенты“, он играл там одну из главных ролей. Очаровательный, интеллигентный и очень разносторонний актер», — цитирует Ангелину Газета.ру.

Ранее в этот день стало известно о смерти Алексея Янина в возрасте 40 лет. В Российском академическом театре, где он служил, отметили, что последние восемь лет актер боролся с последствиями тяжелого инсульта.

Янина зрители знают по работам во многих сериалах. В их числе «Одноклассницы», «С любимыми не расстаются», «С. С. Д», «Дочки-матери» и другие.

Ранее 5-tv.ru показал, как выглядел незадолго до смерти тяжелобольной Алексей Янин.