Фото: Depositphotos / NewAfrica

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Кем же оказался тайный приятель девочки?

В правоохранительные органы обратилась женщина с заявлением о том, что ее 16-летняя падчерица ушла из дома к неизвестному кавалеру, с которым познакомилась в социальной сети.

Как стало известно 5-tv.ru, с 11:00 утра вчерашнего дня до настоящего времени о ее местонахождении неизвестно. Предварительно, девушка взяла с собой паспорт, СНИЛС, медицинский полис и попросила двоюродную сестру проводить ее до окраины поселка Шаранга. Несовершеннолетняя объяснила, что там ее будут ждать. Дойдя до назначенного места на встречу выехал автомобиль, за рулем которого был молодой человек. Девушка не сопротивляясь пошла с, предположительно, возлюбленным к машине и уехала.

Прежде падчерица не убегала из дому. Своей двоюродной сестре она рассказала, что ее водитель — это друг по переписке из «ВКонтакте» с которым она вела долгое общение. Теперь девушка хочет уехать жить с ним в город Пензу, а также выйти за него замуж. Однако юная дева совершенно забыла, что пока что такие решения ей не посильны, так как ей нет 18 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что учитель из Тюменской области пойдет под суд за домогательства к ученикам.