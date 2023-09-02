Российские средства ПВО перехватили два снаряда HIMARS и ракету HARM в зоне СВО

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sgt. John Schoebel; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Также были уничтожены 25 беспилотников украинской армии.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили в зоне спецоперации два реактивных снаряда HIMARS и противорадиолокационную ракету HARM Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили.

Он добавил, что за сутки российские военные уничтожили 25 украинских беспилотников в небе над Донецкой народной республикой (ДНР), Запорожской и Харьковской областями.

Спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. О ней объявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер отмечал, что киевский режим возобновили обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки решить конфликт мирным путем Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США и страны ЕС восприняли такие действия как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Западе заговорили о новой тактике российских военных в зоне спецоперации.