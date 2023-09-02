Умирал рядом с собаками: что случилось с композитором Баффетом

Фото: www.globallookpress.com / SMG

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В декабре артисту должно было исполниться 77 лет.

По информации ближайшего окружения артиста, свои последние дни композитор Джимми Баффет проводил в тесном кругу родных, друзей и любимых животных. Об этом сообщает The Washington Post.

В декабре певцу должно было исполниться 77 лет.

«Джимми мирно скончался ночью 1 сентября в окружении семьи, друзей, музыки и собак», — сообщают источники.

При жизни композитора и автора песен было продано 20 миллионов копий его великого хита 1977 года — Margaritaville.

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