Фото, видео: 5-tv.ru

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Участники мероприятия не только вспомнили об авторе легендарных детских песен, но и вновь подчеркнули важность сохранения традиций, истории и культуры России.

В День знаний в центре Москве появилась памятная доска человеку, чье творчество неразрывно связано с детством — российскому и советскому композитору Владимиру Шаинскому.

Дата выбрана неслучайно — 1 сентября исполняется 40 лет школьному хиту классика детской музыки «Первокласник», а также фильму «Утро без отметок», где песня впервые прозвучала. На торжественной церемонии открытия её исполнил Большой детский хор им. В. Попова.

«Наше родное наследие, на котором росли не только мы. Все мои семеро детей выросли на песнях Шаинского. И каждый раз ты для себя открываешь что-то новое в них. Однажды подловила себя на мысли, что разговариваю с другими людьми даже на серьезные политические темы и невольно цитирую песни Шаинского», — призналась в интервью корреспонденту 5-tv.ru вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Она подчеркнула, что знание своей культуры и истории имеет важное геополитическое значение, потому «то, как мы ценим наших героев в культуре, на передовой» делает Россию сильнее.

Кузнецова особо поблагодарила жителей дома, выступивших с инициативой создания информационной доски, став таким образом примером для многих.

Появление в сердце столицы знаковых памятных мест, сохраняющих историю и культуру России безусловно важно. Однако, как обращает внимание, писатель Остап Стужев, главное — приумножать, а не растерять.

«Я очень часто рассказываю один вопиющий случай и совершенно несправедливый. Скарятинский переулок. Раньше это была улица Натальи Качуевской. Она была медсестра. Во время атаки немцев она спасла более 40 раненных бойцов», — напоминает Стужев.

Спустя годы именем медсестры все же был назван какой-то отдаленный тупик на окраине Москвы. Писатель подчеркивает, что таким образом историю и память мы кладём будто на задворки.

«Одно дело переулок Натальи Качуевской возле Дома литераторов, возле „Литературной газеты“. Был же целый батальон литераторов. Многие из них погибли», — напоминает Стужев.

С ним согласен и наследник Владимира Шаинского.

«Подобные проекты очень важны для подрастающего поколения. Многие люди младше 20-25 лет возможно не очень хорошо знают, кто был Владимир Шаинский. Потому что человеческая память так устроена, что когда человек уходит, мы довольно быстро о нем забываем, даже, если он в свое время был выдающимся человеком», — подчеркнул Вячеслав Шаинский.

Наследник композитора продолжает дело отца. В ближайших планах создание фестиваля имени Владимира Шаинского, в рамках которого планируется возрождении традиций детской музыки, которая в настоящее время практически утрачена.

Уникальную памятную доску из белого карельского гранита с бронзовым барельефом композитора выполнил скульптор Филипп Трушин, автор «памятника трем мастодонтам искусства» — народным артистам СССР Василию Лановому, Владимиру Этушу и Юрию Яковлеву у театра им. Вахтангова.

Помимо барельефа композитора, в художественную композицию памятной доски входит и уникальный скрипичный ключ — инсталляция, в котором зашифрована строка из нот одной из знаменитых песен Шаинского.