Два пункта: в Турции раскрыли план ООН по возвращению России в зерновую сделку

Фото: IGOR TKACHENKO / ТАСС

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Отказ России от сотрудничества с некоторыми странами вызывает вопросы у партнеров.

Турецкие СМИ раскрыли предполагаемый план ООН по возвращению России в зерновую сделку. В конце июля страна приняла решение прекратить сотрудничество по этому вопросу с рядом государств, чем вызвала возмущение мировой общественности.

Спустя месяц после выхода из сделки в Организации Объединенных Наций начали разрабатывать план по возобновлению сотрудничества. Оказалось, что уже сейчас зарубежные партнеры рассматривают возможность переподключить дочернюю компанию «Россельхозбанка» к SWIFT и разморозку активов российских сельхозпроизводителей в Европе. Об этом сообщило турецкое агентство Anadolu.

«Важнейшими элементами пакета являются включение европейской дочерней компании российского „Россельхозбанка“ в систему SWIFT и разблокирование замороженных активов российских компаний по производству удобрений в Европе», — говорится в сообщении.

Примечательно, что названия конкретных предприятий пока в обсуждениях не фигурируют.

На днях о новых поступивших предложениях, связанных с зерновой сделкой, упомянул на встрече с Сергеем Лавроым глава турецкого МИД Хакан Фидан. Планируется, что эта же тема будет затронута и во время переговоров с участием президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 4 сентября в Сочи.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Турции Эрдоган назвал историческим сам факт существования зерновой сделки.