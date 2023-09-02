Осмотрел школу и культурный центр: Путин высоко оценил инфраструктуру в Твери

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Глава государства посетил родину своих предков в День знаний.

Вечером 1 сентября президент России Владимир Путин побывал в Тверской области. Глава государства не только отметился на родине своих предков, но и оценил темпы строительства местной школы, а заодно посетил культурный центр.

Известно, что родословная Путина уходит корнями в Тверь: мама президента родилась в Заречье, папа появился на свет в деревне Поминово. Для первого лица страны эта рабочая поездка была наполнена глубоким сакральным смыслом.

В беседе с журналистами ТАСС пресс-секретарь президента, Дмитрий Песков, позитивно оценил поездку главы государства, подчеркнув, что Путин остался под приятным впечатлением и от работы строителей, и от общения с местными преподавателями.

«Путин ознакомился с новой школой, которая была построена в весьма сжатые сроки. Она рассчитана на 300 ученических мест. Глава государства пообщался с учителями. Президент высоко оценил качество выполненных строительных работ и поблагодарил губернатора и военных строителей за то, что они выполнили работы в сжатые сроки и успели все сдать к началу года. Перед отъездом он пообщался с жителями села, которые вышли на улице его поприветствовать», — отчитался Песков.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин открыл новый учебный год разговорами о вечных ценностях с подрастающим поколением.