Фото, видео: www.globallookpress.com / Pan Yulong; Telegram / Новости Азербайджана / media.az; 5-tv.ru

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Мужчинам удалось спастись. Что это было?

Морской тюлень напал на двоих мужчин, купавшихся в море в Азербайджане. Инцидент произошел на одном из бакинских пляжей. О пострадавших не сообщается.

На видео, распространенном в Telegram-каналах, заметно, как животное сначала бросалось на одного из пловцов, а потом стало плыть за другим и также его покусывать. Предположительно, морские котики ведут себя агрессивно, когда защищают свою территорию.

К слову, тюлени всех видов являются хищниками. Их еда –морские обитатели. Это разнообразная рыба, моллюски, птицы, ракообразные, млекопитающие.

Ранее 5-tv.ru писал, что три злобные выдры покусали звезду сериала «Наследники» Кристал Финн.