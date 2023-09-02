На Западе заговорили о новой тактике российских военных в зоне СВО: что к чему?

Фото: Алексей Коновалов/ ТАСС

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Как сегодня решают сложнейшие задачи на поле боя защитники Донбасса?

Вооруженные силы России применяют новую тактику в зоне проведения специальной военной операции, поджигая минные поля, сообщает газета The New York Times.

В статье указывается, что об этом рассказали украинские морские пехотинцы, которые сообщили, что русские адаптируются, используя новую тактику, чтобы сделать и без того коварные минные поля еще более смертоносными.

Автор публикации считает, что русские размещают на минах горючее вещество, и как только украинские боевики приступают к расчистке, российские военные сбрасывают гранату с беспилотника, тем самым зажигая поле и взрывы.

Также издание отмечает, что у ВС РФ есть ряд преимуществ на поле боя, большая артиллерия, танки, дроны и бойцы. Есть мнение офицера ВС США в отставке Дэниела Дэвиса о том, что контрнаступление Вооруженных силы Украины (ВСУ) в скоро времени прекратит сопротивления из-за нехватки как человеческих, так и технических ресурсов. По его мнению, оно завершится в конце сентября.

Спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. О ней объявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер отмечал, что киевский режим возобновили обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки решить конфликт мирным путем Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США и страны ЕС восприняли такие действия как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ потеряли почти всю роту на купянском направлении.