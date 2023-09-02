«Мужу уже ничем не помогу»: история любви Янина и Клюшниковой

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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Участница «Фабрики звезд» восемь лет была ангелом-хранителем актера.

Сегодня, 2 сентября, ушел из жизни актер театра и кино Алексей Янин. Восемь лет исполнитель ролей был прикован к инвалидному креслу, а одной из главных спасительниц актера стала его супруга, Дарья.

Замуж за красавчика-актера Клюшникова вышла, едва ей исполнилось 20 лет. Тогда девушка признавалась, что сбылась ее мечта: карьера пошла вверх, на нее обратил внимание обаятельный мужчина. Спустя еще пару лет Дарья родила Янину сына.

Все изменилось в один момент: жизнь на «до» и «после» разделил инсульт. Врачебная ошибка буквально приковала Янина к инвалидному креслу, превратив его жену в сиделку. Уже позже Клюшникова расскажет: ее жизнь превратилась в ад.

«Леша с сиделкой находился, а я легла с сыном в больницу. Ребенок шатался, мы думали, привлекает к себе внимание, поэтому падает. Ему пять лет было. Через день сын на глазах начал терять координацию и ходил лишь держась за ручку. Потом попали к врачу, которому просто нельзя работать в детских отделениях. Он сказал, что все очень плохо: либо генетика, либо онкология», — вспомнила она.

Клюшникова продолжала ухаживать за мужем в надежде, что когда-то ему станет легче. Однако денег на реабилитацию катастрофически не хватало. В интервью Яне Чуриковой на YouTube певица сознается: виновным во всем случившемся она считает мужа.

«Теперь уже знаем, что у него была определенная предрасположенность сосудов. И в какой-то момент он себя просто упустил, не поддерживал лекарствами», — заявила она.

Уже после отъезда из дома Янина Клюшникова созналась — она почувствовала бессилие. Обрушившееся на нее несчастье вытерпеть молодая мама не смогла, решив оставить мужа на мать.

«Мы встретились в 2009-м и прожили до 2015-го. Пять полноценных лет… И уже больше 10 как мы вместе, но не вместе. Но я замужем, статус пока не меняю. Леше я уже ничем не помогу… Могу только поддерживать, радовать его нашими приездами, но объективно ничего уже не может произойти такого, чтобы Леша вернулся к нам таким, каким он был», — заявляла она.

Ранее 5-tv.ru раскрыл подробности тяжелой болезни Алексея Янина.