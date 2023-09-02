«Щедрый талант, обаяние и богатый потенциал»: Путин поздравил Проклову с юбилеем

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Сегодня, 2 сентября, актриса театра и кино отмечает 70-летие.

Сегодня, 2 сентября, свой юбилей отмечает актриса театра и кино Елена Проклова. Знаменитости исполняется 70 лет. Поздравить артистку сегодня спешат коллеги и друзья, а одним из первых с патетической речью к знаменитости обратился Владимир Путин.

Президент страны отметил, что многогранный талант Прокловой помог ей добиться невероятных высот на артистическом поприще, а многие роли знаменитости и спустя годы пользуются популярностью у аудитории.

«Щедрый талант, обаяние и богатый творческий потенциал помогли Вам состояться в профессии, создать целую галерею ярких, незабываемых работ в театре и кинематографе, добиться успеха на телевидении, а главное, заслужить искреннюю любовь зрителей», — гласит обращение, опубликованное на сайте Кремля.

Путин пожелал Прокловой процветания и здоровья, которые всегда нужны в сложной профессии актера.

Ранее Владимир Путин поздравил с юбилеем Сергея Гармаша. Актеру исполнилось 65 лет.