Актер Алексей Янин умер после тяжелой болезни
Фото: www.globallookpress.com / Dariya Sidorina
Знаменитому артисту было всего 40 лет.
Актер Алексей Янин умер после тяжелой болезни. Печальную новость сообщили в театре, где служил артист. Ему было всего 40 лет.
В пресс-службе Российского академического театра отметили, что боролся с последствиями заболевания Янин последние восемь лет. К сожалению, это не дало никаких результатов.
«Последние восемь лет Алексей боролся с последствиями тяжелого инсульта, в марте ему исполнилось всего 40… Наши искренние соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами! О времени и месте прощания будет объявлено дополнительно», — подчеркнули представители театра.
Янина зрители знают по работам во многих сериалах. В частности, «Одноклассницы», «С любимыми не расстаются», «С. С. Д», «Дочки-матери» и другим.
Ранее 5-tv.ru рассказал, кого мама Алексея Янина винит в его инвалидности.