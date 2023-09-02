Фото: www.globallookpress.com / Dariya Sidorina

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Знаменитому артисту было всего 40 лет.

Актер Алексей Янин умер после тяжелой болезни. Печальную новость сообщили в театре, где служил артист. Ему было всего 40 лет.

В пресс-службе Российского академического театра отметили, что боролся с последствиями заболевания Янин последние восемь лет. К сожалению, это не дало никаких результатов.

«Последние восемь лет Алексей боролся с последствиями тяжелого инсульта, в марте ему исполнилось всего 40… Наши искренние соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами! О времени и месте прощания будет объявлено дополнительно», — подчеркнули представители театра.

Янина зрители знают по работам во многих сериалах. В частности, «Одноклассницы», «С любимыми не расстаются», «С. С. Д», «Дочки-матери» и другим.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кого мама Алексея Янина винит в его инвалидности.