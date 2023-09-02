Лидер «Ночных волков» Хирург предложил включить в ЕГЭ вопросы по творчеству Проханова

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Знаменитый байкер объяснил, почему так важно знать о творчестве российского писателя.

Лидер байкерского клуба «Ночные волки» Хирург (Алескандр Залдастанов — Прим. ред.) призвал включить в ЕГЭ по литературе вопросы по творчеству российского писателя Александра Проханова. Поздравляя школьников с началом нового учебного года, он напомнил о важности изучения литературы.

По словам хирурга, «Ночным волкам» удалось воплотить мечту автора, объединив его произведения и знаменитое Сталинградское байк-шоу. Кульминацию этого шоу уже скоро увидят зрители РЕН ТВ.

«Недаром вы говорите о нас, как о волках русской мечты. Эту вашу мечту, что свила в нас свое гнездо, мы привезем сюда, в Сталинград, на своих грохочущих моторах. 15 сентября (покажут финал представления. — Ред.) на телеканале РЕН ТВ», — рассказал он.

Масштабное шоу, посвященное битве за Сталинград во время Великой Отечественной войны, состоялось в 12 августа в Волгограде сразу на нескольких площадках. Согласно замыслу организаторов, оно провело четкую параллель между событиями тех лет и борьбой с националистами в настоящем времени. В перформансе были задействованы 800 человек и колонна техники времен войны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лидер «Ночных волков» Хирург поздравил школьников и анонсировал показ байк-шоу на РЕН ТВ.