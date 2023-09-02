Депутат Сергей Сокол снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии

Фото: Сандурская Софья / ТАСС

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Причина решения оказалась крайне прозаичной.

Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сокол снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии. Об этом в субботу, 2 сентября, политик сообщил в Telegram-канале.

Накануне, 1 сентября, чиновник угодил в реанимацию на «скорой помощи». У него диагностировали венозный мезентериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость. Спустя сутки пребывания под наблюдением врачей Сокол взвесил все «за» и «против» и принял решение отказаться от предвыборной гонки в пользу своего здоровья.

В личном обращении депутат поспешил извиниться за случившееся, подчеркнув, что для него честью было принимать участие в работе.

«Сегодня я — в больнице, с осложнениями после июльской операции. Врачи предупреждали о последствиях. Но я не мог остановить нашу работу, подвести вас и команду. Сегодня врачи, к сожалению, категоричны: подняться с койки — получить еще более тяжелые осложнения <…>. Быть губернатором — это серьезная и ответственная работа, когда ни на день нельзя выйти из строя. Я принял сложное, но честное решение — снять свою кандидатуру с выборов главы республики. Приношу извинения, что в ближайшее время не смогу встретиться со всеми, кому обещал», — написал Сокол.

Вернуться к работе общественный деятель планирует, когда вновь встанет на ноги. Решение о снятии с выборов поддержали коллеги Сокола, а также его семья и команда. Документ с соответствующим решением политик уже направил в штаб партии.

Ранее 5-tv.ru писал об экстренной госпитализации депутата Сокола в Москве.