В Академии «Небесная грация» стартовала программа подготовки дошкольников

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Специальные занятия будут проходить в учебном классе и включать в себя как школьные, так и творческие предметы.

Полноценную школьную программу ввели для подготовки воспитанниц Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой на федеральной территории «Сириус». Об этом в субботу, 2 сентября, сообщил корреспондент «Известий» Александр Мостославский.

По словам директора академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой Татьяны Колесниковой, специальные занятия будут проходить в учебном классе и включать в себя как школьные предметы, так и творческие дисциплины.

«Мы будем заниматься логикой, мы будем заниматься театральным мастерством, мы будем заниматься сенсорикой, мы будем заниматься математикой. То есть, мы будем всесторонне развивать наших деток. Вот это переключение внимания как раз от спорта к мышлению очень много дальше нам даст даже в координации движений, в каком-то восприятии художественного образа такого творческого, что очень важно для художественной гимнастики», — рассказала она.

Дошкольники с этого года будут заниматься в академии на бюджетной основе. Академия художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой также открыла свои двери для самых маленьких. Так, здесь проходит отбор одаренных детей от 3 до 6 лет. Только за первый день начала учебного года в академии отсмотрели почти 70 дошколят. Всего получено почти 600 заявок от родителей, мечтающих, чтобы их ребенок получил всестороннее дошкольное развитие в этих стенах.

«Мне очень нравится ИЗО, физкультура, русский язык, биология, история, английский так чуть-чуть. Мне помог китайский язык, потому что мы поехали в Пекин и там чуть-чуть я могла понять цифры и некоторые буквы», — рассказала Каролина Тарасова, воспитанница Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой.

Отмечается, что программа дополнительного образования детей была разработана на основе кандидатской диссертации Алины Кабаевой, которую она защитила в 2018 году в Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени Петра Францевича Лесгафта в Санкт-Петербурге. По словам ее научного руководителя, профессора Раисы Терехиной, в работе впервые дано обоснование психофизиологическим особенностям детей и рекомендованы допустимые для них нагрузки.

«Была моя мечта когда-то, когда меня пригласили поучаствовать в этом проекте, в строительстве академии, мы уже изначально закладывали учебные классы. Я очень рада, что под одной крышей дети будут заниматься не только спортом, но и интеллектуально развиваться. И вам спасибо, что вы есть. Ну, в новый путь. Всем удачи! С Богом», — рассказала Алина Кабаева.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Алина Кабаева ответила на решение Международной федерации гимнастики о допуске спортсменов из РФ к соревнованиям.