Теперь официально: СБУ предъявила обвинение олигарху Коломойскому

Фото: Сазончик Константин / ТАСС

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По мнению следователей, предприниматель вывез полумиллиарда гривен из страны.

В ноябре 2022 года Вахитовский районный суд заочно арестовал олигарха Игоря Коломойского по обвинению в присвоении и растрате крупных средств «Татнефти». Следственные мероприятия повлекли за собой лишение бизнесмена украинского гражданства.

Теперь дело получило продолжение. Утром 2 сентября СБУ официально предъявило предпринимателю обвинение в в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. По информации следствия, сообщают местные СМИ, в течение последних семи лет олигарх вывез из страны более полумиллиарда гривен через подконтрольные банки, а впоследствии реализовал их за рубежом.

Если вина публичного лица будет доказана, ему «светит» 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, Коломойский потерял статус долларового миллиардера в списке украинского издания Forbes. Активы предпринимателя журнал оценивал в 850 миллионов долларов. Ранее состояние Коломойского оценивалось в 1,9 млрд долларов. Это позволяло ему быть четвертым в списке самых богатых украинцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал об обысках в доме олигарха Коломойского.