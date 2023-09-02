Фото, видео: Instagram* / victoriabonya; 5-tv.ru

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Подписчики резко раскритиковали поведение звезды.

Некоторое время назад скандально известная дива из «Дома-2» Виктория Боня легла под нож хирурга. Телеведущая захотела стать обладательницей «лисьих глазок». Недавно женщина заявила, что во время операции врач вкачал ей жир в губы для того, чтобы «уравновесить» черты лица. По словам 42-летней знаменитости, она даже не знала о том, что ей сделали такую процедуру.

Но сегодня блогер снова удивила подписчиков, она опубликовала видео перед операцией, как она себя вела под наркозом. Под веществом у женщины открылись неожиданные таланты, она начала петь.

Скорей всего, женщину снимали ее близкие, которые приехали поддержать Боню. На ее лице разлинованы стрелки, которые нужны врачу для того, чтобы сделать грамотные разрезы. В тот момент, брюнетка еще не знала, что в скором времени ее губы наполнятся жирком.

Пока что женщине сложно писать и читать, так как ее глаза все время слезятся. На данный момент она восстанавливается, делает примочки на глаза из уксусной воды. Подписчики в комментариях негодуют из-за действий дивы и считают, что ей пластика была ни к чему.

«Зачем это снимать? Я так понимаю гимнастика на лицо не помогла? А зачем мы курсы покупали? Понятно, чтобы Боня операцию оплатила»;

«И так красивая девка, на Джоли похожа, зачем еще с собой что-то делать? Не понимаю»;

«Что за стремный наркоз?» — пишут они.

Ранее 5-tv.ru писал, что Боня показала нового бойфренда.

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