Фото: www.globallookpress.com / Mert Macit

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Трагедия произошла за доли секунды: кто виноват?

Шесть человек погибли в жестком ДТП с автобусом и грузовиком в Турции. Еще несколько получили серьезные травмы и ранения. Об этом сообщает местный телеканал A Haber.

По официальным данным, все произошло на юго-западе страны, в провинции Хоназ. Предполагается, что фура, груженая песком, потеряла управление и на полной скорости вошла в автобус. ДТП на «встречке» оказалось смертельным: водитель транспортного средства просто не успел среагировать, полагают экстренные службы.

Предварительно, в аварии погибли шесть человек, пострадали еще 43. Сейчас на месте работают пожарные, спасатели и медики. Детали трагедии уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажирский автобус попал в ДТП в Турции, 12 человек погибли.