ВСУ потеряли почти всю роту на купянском направлении

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Российские бойцы овладели на этом участке фронта двумя опорными пунктами.

Вооруженные силы (ВС) России отразили пять атак со стороны украинских боевиков на купянском направлении, овладев двумя их опорными пунктами. Противник понес потери в живой силе — до роты. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский.

«Отражены пять контратак силами до взвода каждая при поддержке артиллерии и бронетехники из состава 32-й и 43-й отдельных механизированных бригад и 68-й отдельной егерской бригады», — рассказал он РИА Новости.

Кроме того, в районе населенных пунктов Ковшаровка и Подолы были уничтожены польская самоходная артиллерийская установка Krab и гаубица Д-20. А в районах Ковалевки и Краснореченского расчеты зенитно-ракетного комплекса «Тор» уничтожили два беспилотника — «Лелека-100» и «Валькирия».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сейчас происходит в районе Клещеевки.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.