«Неконтактный ребенок»: жена Петросяна рассказала о характере их сына

Жена Петросяна Брухунова заявила, что у ее сына обостренные личные границы

Фото: Instagram* / bruhunova

Читайте нас в: Дзен Новости

Трехлетний наследник продолжает удивлять родителей.

Супруга Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова — назвала их сына неконтактным ребенком. В своем личном блоге 34-летняя знаменитость рассказала о характере трехлетнего Вагана.

«Ваган неконтактный ребенок с обостренными личными границами», — написала она.

При всем этом мальчик довольно общительный, отметила Брухунова. Он с радостью общается со своими сверстниками. Но маме поцеловать его без разрешения нельзя.

Брухунова и Петросян счастливы вместе уже четыре года. Сына назвали Ваганом в честь дедушки по отцу. Родители не обращают внимания на сплетни об их семье, но меньше их не становится.

Помимо статуса жены, Брухунова также исполняет роль директора Театра эстрадных миниатюр под руководством Евгения Петросяна. Именно работа свела их пути в один.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Брухуновой указали на внешнюю схожесть с мужем Петросяном.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ