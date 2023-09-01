Башмет предложил изучать классическую музыку в школах через шлягеры

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Знаменитый дирижер выделил три основных композиции.

Народный артист СССР, дирижер Юрий Башмет провел в Ростове-на-Дону открытый урок для одаренных учеников музыкальных школ. Ему задали вопрос о том, необходимо ли сделать классическую музыку обязательной в школьной программе.

«Это очень тонкий вопрос Я думаю, через шлягеры имеет смысл», — ответил Башмет.

По мнению народного артиста, шлягерами в классической музыке являются три известные на весь мир произведения — «Шутка» Баха, Симфония № 40 Моцарта и «Севильский цирюльник» Россини.

«Почему они стали известными во всем мире шлягерами? Потому что они максимально лаконично выразили состояние человека, настроение», — заключил дирижер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Летняя академия» Дома музыки провела в Кисловодске мастер-классы для молодых талантов.