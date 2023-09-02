Вот это пушка! Лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Российские силы продолжают громить противника.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Противотанковая пушка «Рапира»

Расчеты противотанковых орудий МТ-12 «Рапира» эффективно противодействуют попыткам украинских боевиков прорыва нашей обороны на угледарском направлении. Артиллеристы наносят точные удары по скоплению живой силы, военной технике и опорным пунктам противника.

Орудие уничтожает цели на дистанции до восьми километров, как по навесной траектории, так и прямой наводкой.

Разведчики в деле

Разведчики работают на всех участках фронта. На этих кадрах бойцы готовятся приступить к выполнению боевых задач на северском направлении.

«Сейчас выдвигаемся на точку, проводится инструктаж группы, после этого выдвижение на непосредственно на боевую задачу», — пояснил разведчик с позывным «Бостон».

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.





