Умер экс-владелец клуба «Фулхэм» Мухаммед Аль-Файед

Фото: REUTERS / Stephen Hird

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Миллиардеру было 94 года. Его сын погиб в 1997 в автокатастрофе вместе с принцессой Дианой.

Египетский миллиардер Мухаммед Аль-Файед скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Родственники рассказали, что бизнесмен «мирно умер от старости». Аль-Файед больше 60 лет жил в Великобритании, где также вел бизнес.

Среди его активов — футбольный клуб «Фулхэм», приобретенный в 1997 году. Позже он продал его предпринимателю из Пакистана. Также Аль-Файед был владельцем лондонского магазина Harrods. В 2010 году продал его за полтора миллиарда евро.

Известно, что его сын погиб в 1997 в автокатастрофе вместе с принцессой Дианой. В том же году весь мир стал обсуждать бурный роман принцессы Уэльской с сыном египетского миллиардера. Они познакомились и влюбились друг в друга после развода Дианы с Чарльзом, на тот момент будущим королем Великобритании Карлом III.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выглядела принцесса Диана за семь дней до смерти.