«Перешли порог»: в Китае пригрозили США ужасающими последствиями

GT: Китай не ограничится лишь заявлениями в ответ на военную помощь США Тайваню

Фото: www.globallookpress.com / Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop

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Американское правительство в очередной раз нарушило обещание и вмешалось в тайваньский вопрос.

В Китае пригрозили США катастрофическими последствиями в случае военной помощи Тайваню. В статье китайской газеты Global Times сказано, что власти КНР не ограничатся «простыми заявлениями».

«США в очередной раз переступили порог и перешли красную линию во вмешательстве в тайваньский вопрос», — уточнил автор материала.

Речь идет о недавнем заявлении американского правительства о том, что Штаты намерены оказать Тайваню «первую в истории помощь» в рамках программы иностранного военного финансирования, которое обычно предназначается независимым суверенным странам.

Как отмечено в статье, своими действиями Америка рискует столкнуться в бурей неминуемых и смертельных последствий для Тайваня.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США.

Китай увидел в этом поступке поддержку тайваньского сепаратизма со стороны США и провел масштабные военные учения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как США ответят на строительство базы КНР на Кубе и чем это обернется.