Минобороны сообщило об уничтожении третьего за ночь катера ВСУ в Черном море

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Киевский режим пытался нанести совершить террористическую атаку на Крымский мост.

Киевский режим предпринял третью за текущую ночь попытку нанести удар по Крымскому мосту. Как сообщили в Минобороны РФ, около 02:20 по московскому времени в акватории Черного моря был уничтожен еще один украинский полупогружной безэкипажный катер.

Как сообщал 5-tv.ru, предыдущие две попытки были пресечены примерно в 02:10 и 23:15.

Черноморский флот ведет постоянный контроль обстановки всеми видами разведки в акватории Черного моря.