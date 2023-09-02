Минобороны РФ сообщило об уничтожении второго за ночь катера ВСУ в Черном море

Фото: www.globallookpress.com / Server Amzayev

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Черноморский флот ведет постоянный контроль обстановки в акватории Черного моря.

Киевский режим пытался второй раз за ночь совершить атаку на Крымский мост с помощью полупогружного безэкипажного катера, сообщили в Минобороны РФ.

«Около 02:10 мск киевским режимом была предпринята новая попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту. Второй украинский морской беспилотник был уничтожен в акватории Черного моря», — сообщили в ведомстве.

Первый катер был уничтожен 1 сентября примерно в 23:15.

Черноморский флот ведет постоянный контроль обстановки всеми видами разведки в акватории Черного моря.

30 августа 5-tv.ru рассказывал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в восточной части Крыма украинскую крылатую ракету.