Исполнил их мечту: SHAMAN выступил на одной сцене с особенными детьми в Крыму

SHAMAN выступил на одной сцене с особенными детьми в Крыму

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Исполнитель поддержал ребят с ограниченными возможностями здоровья, чье творчество поразило его «в самое сердце».

SHAMAN исполнил мечту особенных детей и выступил с ними на одной сцене в Крыму. Эксклюзивные кадры репетиции выступления, которое состоялось 31 августа на фестивале «Таврида. АРТ», появилось в распоряжении 5-tv.ru.

Пресс-секретарь исполнителя Антон Коробков-Землянский в своем Telegram-канале поделился историей долгого и тяжелого пути, который прошли дети перед этим событием.

По его словам, устроить выступление получилось благодаря желанию не только SHAMAN, но и руководителя Росмолодежи, а также концертного директора фестиваля «Таврида. АРТ».

«Детишки из инклюзивной организации „Право на счастье“ спели на одной сцене с самым популярным музыкантом страны», — написал Коробков-Землянский.

Сам SHAMAN отметил, что смог исполнить мечту детей из инклюзивной студии «Право на счастье». С ним выступили пять девочек, которых подготовила педагог студии Ирина Цой. Получилось настолько феерично, что в декабре номер планируют повторить в родном городе ребят — Красноярске, куда SHAMAN приедет на гастроли.

«Хочу познакомить вас с молодыми талантами, чье творчество поразило меня в самое сердце», — написал исполнитель.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное видео этнооперы, в которой SHAMAN сыграл князя Владимира.