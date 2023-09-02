Отец пропавшего на Украине британского наемника обратился в полицию для расследования

Фото: www.globallookpress.com / UK Ministry of Defence

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Мужчина перестал выходить на связь с родными с 11 августа. Рассматривается версия об убийстве, причем его «товарищами».

Отец британского наемника Дэниела Берка, воевавшего на стороне Украины, обратился в полицию с просьбой начать расследование об исчезновении сына. Об этом сообщает газета The Telegraph.

«Мы хотим, чтобы расследование продолжалось как можно дольше, и я бы хотел, чтобы оно проводилось британской полицией», — цитирует издание слова Кевина Берка, отца пропавшего.

Отмечается, что отец Берка даже рассматривает поездку на Украину, чтобы во всем разобраться самостоятельно. Появилось предположение, что мужчина мог быть убит собственными товарищами-добровольцами, приехавшими пополнить ряды ВСУ. Разногласия могли возникнуть из-за доступа к финансированию и оборудованию.

В материале отмечается, что Дэниел Берк ранее принимал участие в столкновениях в Афганистане и Сирии, после чего вернулся домой в Великобританию. В 2022 году уехал на Украину, где создал иностранный добровольческий отряд «Темные ангелы», которая действовала в интересах ВСУ. На связь мужчина перестал выходить с 11 августа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Украине ликвидировали британского наемника, состоявшего в организации «Темные ангелы». По данным зарубежных СМИ, мужчине было 22 года и никакого боевого опыта он не имел.