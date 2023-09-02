Минобороны РФ сообщило об уничтожении морского беспилотника ВСУ в Черном море

Фото: www.globallookpress.com / Server Amzayev

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Националисты пытались нанести удар по Крымскому мосту.

Киевский режим предпринял поздним вечером 1 сентября попытку нанести удар по Крымскому мосту. Атака была успешно пресечена, сообщили в Минобороны РФ.

«Киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером. Украинский морской беспилотник был своевременно обнаружен и уничтожен в акватории Черного моря», — сообщили в ведомтсве.

Известно, что Черноморским флотом установлен постоянный контроль обстановки всеми видами разведки в акватории Черного моря. Так, накануне силы морской авиации сорвали попытку ВСУ высадиться в Крыму. Как сообщал 5-tv.ru, было уничтожено четыре военных катера и до 50 украинских военнослужащих.