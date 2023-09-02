«Начинаешь всегда с себя»: что оказалось самым сложным в карьере для Uma2rman

Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина

Читайте нас в: Дзен Новости

С этой проблемой участники группы столкнулись около десяти лет назад.

Участники группы Uma2rman — братья Сергей и Владимир Кристовские — рассказали о самом сложном моменте в карьере. Оказалось, что музыкантам было очень тяжело победить рутину. Об этом они сообщили в интервью РЕН ТВ.

«Когда превращается в рутину, через условно десять лет на сцене, когда прошел первый такой (кураж. — Прим. ред.), ты там в салюте, все мелькает, города… Потом это все превращается в обыденность, рутину, и тебе становится просто неинтересно», — объяснил Владимир Кристовский.

В таких случаях, отметил он, нужно взять себя в руки и как бы обнулиться — начать все заново, работать над недочетами, строить коллектив и двигаться вперед так, чтобы было интересно и себе, и публике.

Группа Uma2rman однажды тоже столкнулась с такой рутиной. Тогда братья пережили сложный период, начав все сначала.

«Начинаешь всегда с себя, понимаешь, что рыба гниет с головы. А потом уже все остальные подтягиваются», — сказал Владимир.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с какими персонажами фольклора Андреев сравнил группу «Иванушки».