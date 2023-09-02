Очередная чистка: Зеленский пообещал избавиться от всех, кто ослабляет Украину

Зеленский пообещал очистить государство от тех, кто ослабляет Украину изнутри

Фото: www.globallookpress.com / Pavlo Gonchar

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С начала 2023 года в стране прошло несколько крупных отставок в руководстве. Останавливаться на этом президент не собирается.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал глобальную «чистку» этой осенью. В своем Telegram-канале он написал, что собирается избавиться от всех, кто ослабляет страну изнутри.

«Было совещание с правоохранителями — продолжают очищать государство от тех, кто до сих пор пытается ослаблять Украину изнутри. Осень должна быть плодотворной в этом вопросе — именно для Украины», — написал он.

С начала 2023 года руководство Украины потерпело глобальные изменения. Зеленский уже провел несколько массовых кадровых чисток в рамках борьбы с коррупцией. Так, он уволил замгенпрокурора, замминистра социальной политики, замминистра обороны, замглавы и советника офиса президента.

Кроме того, украинский лидер поручил начать проверки в военных комиссариатах. Он недоволен их работой из-за коррумпированных сотрудников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленскому поставили десять диагнозов из-за его дерганий.