Дело мастера боится: китайский гороскоп на неделю с 4 по 10 сентября

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Следующие семь дней обещают быть интересными. На что следует обратить внимание?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 4 по 10 сентября 2023 года основателя школы китайской метафизики Елены Егоровой, основанные на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

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Понедельник, 4 сентября 2023 года

5-tv.ru

Понедельник — день Деревянного Быка с индикатором «Удержание». В этот день не рекомендуется отправляться в путешествие, регистрировать свадьбу или переезжать.

Благоприятно в этот день заниматься планированием, рутинными делами и задачами. А также теми делами, которые направлены на удержание того, что вы уже смогли заработать.

Везунчики дня — люди, рожденные с элементом личности Металл Ян. Более внимательными и осторожными следует быть людям, рожденным под знаком Металл Инь или у кого в карте есть Коза.

Самые благоприятные часы для важных дел — с 00:00 до 01:00, с 03:00 до 05:00, с 15:00 до 17:00 и с 23:00 до 00:00. Неблагоприятные — с 11:00 до 15:00.

Вторник, 5 сентября 2023 года

5-tv.ru

Вторник — день Огненного Тигра с индикатором «Разрушение». Название дня говорит само за себя — не стоит планировать важные дела. Не надо начинать ничего, но можно заняться рутинными делами или просто отдохнуть.

Везунчики дня — люди, рожденные с элементом личности Металл Инь. Более внимательными и осторожными следует быть людям с элементом личности Вода Ян или у кого в карте есть Обезьяна.

Самые благоприятные часы для важных дел — с 13:00 до 15:00. Неблагоприятные — с 11:00 до 13:00.

Среда, 6 сентября 2023 года

5-tv.ru

Среда — день Огненного Кролика с индикатором «Опасность». В такой день не стоит заниматься очень важными и рискованным делами, открывать бизнес, отправляться в путешествия, начинать ремонт или лечение.

Займитесь своими обычными делами или просто отдохнуть. Перенесите все свои важные дела на другой день. Это очень важно.

Везунчики дня — люди, рожденные с элементом личности Вода Ян. Более внимательными и осторожными следует быть людям с элементом личности Вода Инь или у кого в карте есть Петух.

Самые благоприятные часы для важных дел — с 11:00 до 13:00. Неблагоприятные — с 07:00 до 09:00 (особенно на дорогах) и с 15:00 по 17:00.

Четверг, 7 сентября 2023 года

5-tv.ru

Четверг — день Земляного Дракона с индикатором «Успех». Это один из самых благоприятных дней на этой неделе. Стоит запланировать все свои важные дела недели именно на такой день.

Все ваши дела будут спориться, энергии дня дадут хорошее энергетическое начало любому важному вашему делу. Например, лечение, обучение, новый проект или бизнес, строительство, регистрация свадьбы и подобные события.

Везунчики дня — люди, рожденные с элементом личности Вода Инь. Более внимательными и осторожными следует быть тем людям, у кого в карте есть Собака.

Самые благоприятные часы для важных дел — с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 19:00. Неблагоприятные — с 19:00 до 21:00.

Пятница, 8 сентября 2023 года

5-tv.ru

Пятница — день Земляной Змеи с индикатором «Сбор урожая». В этот день прекрасно что-либо получать. Например, собирать все долги, получать дипломы, отзывы о вашей работе. Запросите именно сегодня то, что вы по праву должны получить. Также этот день подходит для начала каких-то важных дел. Например, подписания каких-то документов, получение наград, вознаграждений, начало обучения, похода на свидание, регистрация свадьбы и так далее.

Что не рекомендуется в такой день, так это заниматься юридическими делами и обращаться за кредитом.

Везунчики дня — люди, рожденные с элементом личности Дерево Ян. Более внимательными и осторожными следует быть тем людям, у кого в карте есть Свинья.

Самые благоприятные часы для важных дел — с 11:00 до 13:00. Неблагоприятные — с 05:00 до 07:00 и с 17:00 до 19:00.

Суббота, 9 сентября 2023 года

5-tv.ru

Суббота — день Металлической Лошади с индикатором «Сбор Урожая». Хорошо получать что-либо в такой день — выплаты, сертификаты, вознаграждения, собирать долги.

Также можно запланировать какие-то важные дела на этот день — свидания, деловые встречи, переговоры, подписание документов.

Не стоит начинать лечение, юридические дела, брать кредиты.

Везунчики дня — люди, рожденные с элементом личности Дерево Инь. Более внимательными и осторожными следует быть тем людям, у кого в карте есть Крыса.

Самые благоприятные часы для важных дел — с 05:00 до 07:00 и с 17:00 до 19:00. Неблагоприятные — с 09:00 до 11:00 и с 21:00 до 23:00.

Воскресенье, 10 сентября 2023 года

5-tv.ru

Воскресенье — день Металлической Козы с индикатором «Открытие». Это замечательный день — подходит для начала нового проекта, новой работы, поступления на новую должность, открытия своего бизнеса, покупки имущества, начала путешествия и ремонта.

Что не рекомендуется делать в такой день, так это регистрировать брак и начинать земляные работы.

Везунчики дня — люди, рожденные с элементом личности Огонь Ян. Более внимательными и осторожными следует быть тем людям, у кого в карте есть Бык.

Самые благоприятные часы для важных дел — с 11:00 до 13:00 и с 15:00 до 17:00. Неблагоприятные — с 07:00 до 09:00 и с 19:00 до 21:00.

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