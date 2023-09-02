На премьера Польши подали заявление в прокуратуру

Фото: www.globallookpress.com / Damian Burzykowski

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Кому и чем не угодил Матеуш Моравецкий?

В Польше оппозиционная партия под названием «Левые» обратилась в прокуратуру с жалобой на премьер-министра страны Матеуша Моравецкого. Они обвиняют его в «экономической измене», сообщил журналистам глава фракции партии Кшиштоф Галковский.

Как передает портал Pravda PL, речь идет о деньгах на национальную программу постпандемического восстановления Польши, которую Евросоюз (ЕС) заблокировал. По мнению Галковского, Моравецкий не отнес ни одного заявления в ЕС о том, что деньги все-таки должны быть выплачены. Он заявил, что премьер Польши не выполняет свои обязанности. Это приводит к тому, что интересы государства ущемляются.

Галковский заявил, что полторы недели назад партия просила Моравецкого прекратить откладывать дела и наконец попросить деньги у ЕС. Этого не произошло. Теперь в течение 850 дней Польша не сможет пользоваться деньгами ЕС.

В то же время, отмечается, что слова Галковского прозвучали на фоне подготовки политических партий к октябрьским выборам польского парламента.

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